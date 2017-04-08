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Поле на «Крестовском» начало гнить, газон непригоден для игры

Источник:  ИА RegnumКомментарии

На стадионе на Крестовском острове большие проблемы с газоном. Сейчас там нельзя проводить матчи.

Как сообщает Regnum, газон на стадионе начал гнить. Это связано с неправильным использованием искусственной инсоляции. Для роста травы работники стадиона облучали газон. Более месяца каждую ночь для роста травы включались лампы.

Позднее благодаря советам специалистов стало известно, что так делать было нельзя. Как оказалось, систему инсоляции нужно включать днем, а ночью этого делать нельзя, потому что в это время растет трава.

В результате поле начало гнить и непригодно для проведения матчей. Шансы спасти газон минимальны. Вероятно, придется пересеивать траву.

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