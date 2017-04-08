Эстебан Окон: Сегодня я толком не извлек ничего полезного для себя

Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал отмену второй свободной практики на Гран-при Китая из-за погодных условий.

«За два круга, которые мне удалось проехать сегодня, я толком не извлек ничего полезного для себя. С другой стороны, эти несколько кругов позволили оценить изменения в трассе и опробовать новую промежуточную резину.

Конечно, я бы предпочел находиться на трассе дольше. Завтра нас ждет очень напряженный день: в третьей тренировке погодные условия улучшатся, и мы сможем поработать над своей программой.

Я надеюсь на то, что болельщики не сильно расстроились сегодняшней нехваткой шоу и будут вознаграждены за свое терпение зрелищной воскресной гонкой», - цитирует Окона Autosport.

Напомним, первая практика проходила на влажной трассе. Заезды дважды прерывалась из-за невозможности работы медицинского вертолета.

Пилоты смогли провести на треке только 20 минут, после чего сессия была прервана красными флагами. Голландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии, россиянин Даниил Квят стал шестым.