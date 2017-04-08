Эстебан Окон: Сегодня я толком не извлек ничего полезного для себя
Пилот
команды «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал отмену второй
свободной практики на Гран-при Китая из-за погодных условий.
«За два круга, которые мне
удалось проехать сегодня, я толком не извлек ничего полезного для себя. С
другой стороны, эти несколько кругов позволили оценить изменения в трассе и
опробовать новую промежуточную резину.
Конечно, я бы предпочел
находиться на трассе дольше. Завтра нас ждет очень напряженный день: в третьей
тренировке погодные условия улучшатся, и мы сможем поработать над своей
программой.
Я надеюсь на то, что болельщики
не сильно расстроились сегодняшней нехваткой шоу и будут вознаграждены за свое
терпение зрелищной воскресной гонкой», - цитирует Окона Autosport.
Напомним, первая практика проходила на влажной трассе.
Заезды дважды прерывалась из-за невозможности работы медицинского вертолета.
Пилоты смогли провести на треке
только 20 минут, после чего сессия была прервана красными
флагами. Голландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии,
россиянин Даниил Квят стал шестым.