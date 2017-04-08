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Карло Анчелотти: Коста сможет сыграть с «Боруссией», а Нойером мы рисковать не хотим

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией». Напомним, что командам предстоит сыграть в 28-м туре чемпионата Германии.

«Нойер? Все идет по плану, но он не сыграет. Мы не хотим рисковать.  Мюллер и Нойер определенно будут готовы к матчу с «Реалом». Дуглас Коста  сможет выйти на поле. Нам понадобится наша лучшая игра и лучший состав. Никакой ротации не будет.

Завтра Боатенг будет играть. Но я еще не решил, кто составит ему пару в обороне», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Боруссия» начнется в 19:30 по Москве.

Матч

Бавария - Боруссия

Место и дата

08 апреля 19:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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