Карло Анчелотти: Коста сможет сыграть с «Боруссией», а Нойером мы рисковать не хотим
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти
поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией». Напомним, что
командам предстоит сыграть в 28-м туре чемпионата Германии.
«Нойер? Все идет по плану, но он не сыграет.
Мы не хотим рисковать. Мюллер и Нойер определенно будут
готовы к матчу с «Реалом». Дуглас Коста сможет выйти на поле. Нам понадобится
наша лучшая игра и лучший состав. Никакой ротации не будет.
Завтра Боатенг будет играть. Но я еще не решил, кто составит ему
пару в обороне», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч «Бавария» - «Боруссия» начнется в 19:30 по Москве.
Матч
Место и дата
08 апреля 19:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически