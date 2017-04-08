Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Амкар
Футбол  Терек- : -Арсенал Тула
Футбол  Зенит- : -Анжи
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Реал- : -Атлетико
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Игорю Акинфееву исполнился 31 год

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. Ему исполнился 31 год.

Всю карьеру Акинфеев провел в составе ЦСКА. За первую команду он выступает с 2003 года. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Суперкубка России и Кубка России. Обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

Восемь раз признавался лучшим вратарем года в России. В текущем сезоне он обновил личный рекорд по длительности «сухой серии» в чемпионатах России.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» - «Анжи». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи».«Терек» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Арсеналом».«Крылья Советов» - «Амкар». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Амкаром».РФПЛ. 22-й тур. «Крылья Советов» - «Амкар», «Зенит» - «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура чемпионата России.Александр Мостовой: Если завтра Слуцкому позвонят из «Зенита», он вернется в РФПЛБывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, при каких условиях экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может вернуться в РФПЛ.«Ему нужно время на восстановление». Куда пропал Сергей Карасев?«Ему нужно время на восстановление». Куда пропал Сергей Карасев?Уже больше месяца на матчах РФПЛ не работает лучший российский арбитр Сергей Карасев.Андрей Будогосский: Судьи в РФПЛ стали меньше ошибатьсяГлава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский - об улучшениях в работе арбитров РФПЛ.Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторыГлава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о видеоповторах в футболе.Александр Бубнов: «Крылья Советов» обыграют «Амкар»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Крылья Советов» в субботу примут «Амкар».Так сейчас выглядит поле в Петербурге, которое якобы гниет (фото и видео)Так сейчас выглядит поле в Петербурге, которое якобы гниет (фото и видео)У арены на Крестовском острове новые проблемы.Александр Бубнов: В матче «Краснодар» - ЦСКА больше склоняюсь к результативной ничьейФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Краснодар» в воскресенье примет ЦСКА.Александр Бубнов: Ставлю на «Спартак», но допускаю, что мотивированная «Уфа» отберет очки у лидераФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Уфа» в воскресенье примет «Спартак».Букмекеры считают «Терек» фаворитом матча с «Арсеналом»Букмекерский конторы выставили котировки на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Терек» примет «Арсенал».Равиль Сабитов: От любой команды, играющей со «Спартаком», сейчас можно ожидать сюрпризаБывший игрок «Локомотива» и «Динамо» Равиль Сабитов поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и «Уфы» в 22-м туре чемпионата России.Андрей Червиченко: В Лиге чемпионов никто не будет прощать «Спартак», как «Оренбург»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белых ждет нелегкая жизнь в Лиге чемпионов, если они попадут в этот турнир.«Зенит» – «Анжи». Все вырученные средства от продажи билетов пойдут в фонд помощи пострадавшим в терактеВсе средства, полученные с продажи билетов на матч «Зенит» - «Анжи», пойдут в фонд помощи пострадавшим в теракте.Футболисты «Анжи» возложили цветы на мемориале памяти жертв теракта в ПетербургеФутболисты и руководство «Анжи» почтили память жертв теракта в петербургском метрополитене.Андрей Червиченко: «Анжи» может ужалить «Зенит» хуже гремучей змеиБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи 22-го тура чемпионата России, в которой «Зенит» примет «Анжи».«Зенит» - «Урал». Матч пройдет 22 апреля на «Санкт-Петербург Арене»РФПЛ определила даты и время начала матчей 24-29 туров чемпионата России.Ивелин Попов: При Каррере каждый показывает лучшего себяИвелин Попов: При Каррере каждый показывает лучшего себяПолузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал о чемпионских амбициях клуба, своем положении в команде и положительных результа
Тяжелая атлетика
Россиянин Малигов выиграл золото на чемпионате Европы
Футбол
Н'Голо Канте: Нет, я не лучший полузащитник мира. Это не про меня
Футбол
Н'Голо Канте: Во Франции мне говорили, что таких игроков, как я, полно
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в заключительном матче Евролиги
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости