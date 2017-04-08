День в истории. Игорю Акинфееву исполнился 31 год
Сегодня отмечает день рождения голкипер ЦСКА и сборной России
Игорь Акинфеев. Ему исполнился 31 год.
Всю карьеру Акинфеев провел в составе ЦСКА. За первую команду он
выступает с 2003 года. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель
Суперкубка России и Кубка России. Обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер
Евро-2008.
Восемь раз признавался лучшим вратарем года в России. В текущем
сезоне он обновил личный рекорд по длительности «сухой серии» в чемпионатах
России.
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