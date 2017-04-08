День в истории. Игорю Акинфееву исполнился 31 год

Сегодня отмечает день рождения голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. Ему исполнился 31 год.

Всю карьеру Акинфеев провел в составе ЦСКА. За первую команду он выступает с 2003 года. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Суперкубка России и Кубка России. Обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

Восемь раз признавался лучшим вратарем года в России. В текущем сезоне он обновил личный рекорд по длительности «сухой серии» в чемпионатах России.