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Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Монреаль»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Тампой-Бэй» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Тампы».

В составе победителей один из голов в активе российского нападающего Никиты Кучерова, который также заработал очков за результативную передачу. Дубль сделал Янни Гурд, еще одна шайба в активе Александра Киллорна. У «Монреаля» забивали Дуайт Кинг и Арттури Лехконен. Российский защитник Никита Нестеров записал в свой актив результативную передачу.

Отметим также, что у «Тампы» весь матч отыграл российский голкипер Андрей Василевский. Команда набрала 92 очка и идет девятой на Востоке. У «Монреаля» 101 очко и четвертое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Монреаль - Тампа-Бэй - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы:

Гурде (Кучеров, Уитковски), 11:42 (0:1). Кучеров (Палат, Пойнт), 19:50 (0:2). Кинг (Нестеров, Лехконен), 29:59 (1:2). Киллорн (Конахер), 34:19 (1:3). Лехконен 44:36 (2:3). Гурде (Конахер, Дотчин), 44:57 (2:4).

Место и дата

08 апреля 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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