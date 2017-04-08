Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Монреаль»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Тампой-Бэй»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Тампы».
В составе победителей один из голов в активе российского
нападающего Никиты Кучерова, который также заработал очков за результативную
передачу. Дубль сделал Янни Гурд, еще одна шайба в активе Александра Киллорна.
У «Монреаля» забивали Дуайт Кинг и Арттури Лехконен. Российский защитник Никита
Нестеров записал в свой актив результативную передачу.
Отметим также, что у «Тампы» весь матч отыграл российский
голкипер Андрей Василевский. Команда набрала 92 очка и идет девятой на Востоке.
У «Монреаля» 101 очко и четвертое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Тампа-Бэй - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы:
Гурде (Кучеров, Уитковски), 11:42 (0:1). Кучеров (Палат, Пойнт), 19:50 (0:2). Кинг (Нестеров, Лехконен), 29:59 (1:2). Киллорн (Конахер), 34:19 (1:3). Лехконен 44:36 (2:3). Гурде (Конахер, Дотчин), 44:57 (2:4).
Место и дата
08 апреля 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция