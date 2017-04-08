Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Монреаль»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Тампой-Бэй» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Тампы».

В составе победителей один из голов в активе российского нападающего Никиты Кучерова, который также заработал очков за результативную передачу. Дубль сделал Янни Гурд, еще одна шайба в активе Александра Киллорна. У «Монреаля» забивали Дуайт Кинг и Арттури Лехконен. Российский защитник Никита Нестеров записал в свой актив результативную передачу.

Отметим также, что у «Тампы» весь матч отыграл российский голкипер Андрей Василевский. Команда набрала 92 очка и идет девятой на Востоке. У «Монреаля» 101 очко и четвертое место.

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