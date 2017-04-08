«Реал» намерен подписать Гризманна в 2018 году
Мадридский «Реал» хочет приобрести нападающего «Атлетико»
Антуана Гризманна. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как сообщает Marca со ссылкой на
данные французского издания L’Equipe, «Реал» намерен подписать форварда в
2018 году. Также на игрока претендуют, «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона».
В текущем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 42 матч за «Атлетико»
и забил 22 мяча при 11 голевых передачах.
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