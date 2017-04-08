«Реал» намерен подписать Гризманна в 2018 году

Мадридский «Реал» хочет приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как сообщает Marca со ссылкой на данные французского издания L’Equipe, «Реал» намерен подписать форварда в 2018 году. Также на игрока претендуют, «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона».

В текущем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 42 матч за «Атлетико» и забил 22 мяча при 11 голевых передачах.