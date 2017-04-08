Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Амкар
Футбол  Терек- : -Арсенал Тула
Футбол  Зенит- : -Анжи
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Реал- : -Атлетико
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» намерен подписать Гризманна в 2018 году

Источник:  MarcaКомментарии

Мадридский «Реал» хочет приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как сообщает Marca со ссылкой на данные французского издания L’Equipe, «Реал» намерен подписать форварда в 2018 году. Также на игрока претендуют, «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона».

В текущем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 42 матч за «Атлетико» и забил 22 мяча при 11 голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал» - «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 17:15 (мск)Сегодня «Советский спорт проводит текстовую трансляцию матча 31-го тура чемпионата Испании между мадридскими «Реалом» и «Атлетико».Примера. 31-й тур.»Реал» - «Атлетико», «Малага» - «Барселона» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Жест Месси, особенная Евролига, финал Кубка Гагарина и другие темы спортблоговЖест Месси, особенная Евролига, финал Кубка Гагарина и другие темы спортблоговЧто значит новый жест Месси, абсурдная эффективность индивидуального баскетбола, какое спортивное кино нынче снимают – не для нашего зрителя«Челси» рассчитывает опередить «МЮ» в борьбе за ПеришичаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте готовится к отъезду бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал».Полузащитник «Барселоны» Рафинья выбыл на четыре месяцаХавбеку «Барселоны» Рафинье Алькантаре, повредившему мениск правого колена, сделали артроскопическую операцию, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.Фернандо Морьентес: Иско должен выяснить, какую роль ему отдает «Реал» в следующем сезонеБывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес считает, что хавбек «сливочных» Иско Аларкон должен остаться в столичном клубе, однако, для начала ему следует выяснить пару вопросов.Жиру может вернуться в чемпионат Франции по окончании сезонаФорвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру может перейти в «Марсель». Об этом сообщает France Football.Полузащитник «Атлетико» был ограблен перед дерби с «Реалом»Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке подвергся ограблению на одной из парковок столицы.«Собираюсь покончить с победами «Атлетико». Что говорил Зидан перед дерби«Собираюсь покончить с победами «Атлетико». Что говорил Зидан перед дербиГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии столичного дерби с «Атлетико».Гильем Балаге: У «МЮ» есть преимущество перед «Ливерпулем» в вопросе трансфера Хамеса РодригесаЖурналист телеканала Sky Sports Гильем Балаге, который первым объявил о переходе Гарета Бэйла в мадридский «Реал», рассказал о возможном переезде полузащитника «сливочных» Хамеса Родригеса.ФК «Бавария»: Мюллер пропустит матч с «Боруссией», но сыграет с «Реалом» (фото)Нападающий «Баварии» Томас Мюллер не успеет восстановиться к домашнему матчу 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», сообщает официальный твиттер мюнхенцев.Мончи может перейти в «ПСЖ»Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи может воссоединиться с тренером Унаи Эмери в «Пари Сен-Жермен».«Интер» ведет переговоры со СпаллеттиГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может в межсезонье возглавить «Интер».Роналду и Бензема подшутили над ВаскесомФорварды «Реала» Криштиану Роналду и Карим Бензема подшутили над своим партнером Лукасом Васкесом перед матчем 29-го тура примеры с «Алавесом» (3:0), сообщает Lenta.ru.«Марсель» потратит 100 миллионов евро на трансферы в межсезоньеРуководство «Марселя» готовится серьезно усилить команду в летнее трансферное окно. На приобретение новых игроков будет выделено не менее 100 миллионов евро.«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.Алексис Санчес может остаться в «Арсенале» еще на один сезонФорвард сборной Чили Алексис Санчес может пересмотреть свое намерение уйти из лондонского «Арсенала» будущим летом.Мората планирует уйти из «Реала», если клуб не продаст БенземаНападающий мадридского «Реала» Альваро Мората намерен покинуть клуб будущим летом, если его положение в команде не изменится.Примера. 30-й тур. «Эйбар» обыграл «Лас-Пальмас», «Валенсия» – «Сельту» и другие матчиРезультаты матчей 30-го тура чемпионата Испании.«Валенсия» обыграла «Сельту» в последнем матче 30-го тура примерыФутболисты «Валенсии» нанесли поражение «Сельте» (3:2) в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
Александр Мостовой: Если завтра Слуцкому позвонят из «Зенита», он вернется в РФПЛ
Тяжелая атлетика
Россиянин Малигов выиграл золото на чемпионате Европы
Футбол
Н'Голо Канте: Нет, я не лучший полузащитник мира. Это не про меня
Футбол
Н'Голо Канте: Во Франции мне говорили, что таких игроков, как я, полно
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы