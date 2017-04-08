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Коутиньо может пропустить матч со «Сток Сити»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Участие полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в матче против «Сток Сити» в чемпионате Англии под вопросом. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, после матча с «Борнмутом» (2:2) у бразильца проблемы со здоровьем. С тех пор он не тренировался с командой.

Матч 32-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» - «Ливерпуль» начнется в 17:00 по Москве. Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» из-за травмы потерял до конца сезона Садио Мане.

Матч

Сток Сити - Ливерпуль

Место и дата

08 апреля 17:00, Британия, Онлайн-трансляция

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