Коутиньо может пропустить матч со «Сток Сити»

Участие полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в матче против «Сток Сити» в чемпионате Англии под вопросом. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, после матча с «Борнмутом» (2:2) у бразильца проблемы со здоровьем. С тех пор он не тренировался с командой.

Матч 32-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» - «Ливерпуль» начнется в 17:00 по Москве. Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» из-за травмы потерял до конца сезона Садио Мане.