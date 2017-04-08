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Сборная США в овертайме обыграла Канаду и выиграла чемпионат мира среди женщин

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

завершился победой американских хоккеистов в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной США.

В составе победителей дубль сделала Кэйси Беллами. Решающую шайбу в овертайме забросила Хиллари Найт. У Канады забивали Меган Акоста и Брианн Дженнер. Для сборной США это восьмая победа на женском чемпионате мира.

Хоккей. Чемпионат мира

Женщины

Плимут (США)

Финал

США – Канада – 3:2 (ОТ)

Голы: Беллами, 5,41, Найт, 71 – Акоста, 2, Дженнер, 50

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