Сборная США в овертайме обыграла Канаду и выиграла чемпионат мира среди женщин
завершился победой американских хоккеистов в овертайме. Итоговый
счет матча – 3:2 в пользу сборной США.
В составе победителей дубль сделала Кэйси Беллами.
Решающую шайбу в овертайме забросила Хиллари Найт. У Канады забивали Меган
Акоста и Брианн Дженнер. Для сборной США это восьмая победа на женском
чемпионате мира.
Хоккей. Чемпионат мира
Женщины
Плимут (США)
Финал
США – Канада – 3:2 (ОТ)
Голы: Беллами, 5,41, Найт,
71 – Акоста, 2, Дженнер, 50
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