Сборная США в овертайме обыграла Канаду и выиграла чемпионат мира среди женщин

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Российские хоккеистки пропустили восемь шайб от канадок на ЧМ-2017 Женская сборная России по хоккею крупно уступили команде Канады в третьем матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Плимуте (США).

Крушение Канады! Россиянки и финки обходят женскую «кленовую» сборную на ЧМ-2017 На чемпионате мира в США произошел небывалый случай! Сборная Канады впервые в истории уступила команде из Европы.

Сборная США разгромила Россию на женском чемпионате мира Матч второго тура чемпионата мира по хоккею между сборными США и России завершился победой американок. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу сборной США.

В сборную США для участия в ЧМ-2017 позвали хоккеисток из низшей студенческой лиги Ассоциация хоккея США договорилась с игроками третьего дивизиона национальной студенческой лиги об участии во взрослом чемпионате мира 2017 года среди женщин, сообщает ESPN.

Америка, деньги давай! Сборная США бойкотирует ЧМ-2017 из-за низких зарплат В женском хоккее назревает скандал! Американки заявили, что не будут выступать на ЧМ, если им не поднимут зарплату. Наши их поддерживают.

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Сборная США разгромила Россию на чемпионате мира по хоккею среди женщин Матч чемпионата мира по хоккею среди женщин между сборными России и США завершился победой американских хоккеисток. Итоговый счет матч – 8:0.

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