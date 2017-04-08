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Новый скандал со стадионом в Петербурге, победа ЦСКА и гол Кучерова. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

1. Начнем с баскетбола. ЦСКА в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Олимпиакос».

2. Также армейцы узнали своих соперников по плей-офф. В 1/4 финала им будет противостоять «Баскония».

3. Российский штангист Адам Малигов завоевал золото на чемпионате Европы.

4. «Ницца» обыграла «Лилль» в чемпионате Франции. Дублем отметился скандально известный итальянец Марио Балотелли.

5. Переходим к хоккею. «Локомотив» практически договорился о новом контракте с главным тренером Алексеем Кудашовым.

6. История с возрождением «Крыльев Советов» может закончиться уже после первого сезона в МХЛ. Причина неоригинальна – финансовые проблемы.

7. В НХЛ ночью прошел только один матч. Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров помог своей команде обыграть «Монреаль». В этом матче в его активе один гол и одна результативная передача.

8. Сборная США выиграла женский чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале канадок.

9. Определился и чемпион Украины по хоккею – титул вновь завоевал «Донбасс».

10. Новый скандал со стадионом на Крестовском острове. Есть данные, что газон там начал гнить и непригоден для игры.

11. Мадридский «Реал» нацелился на ведущего форварда соперников по мадридскому дерби Антуана Гризманна.

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