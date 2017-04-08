Новый скандал со стадионом в Петербурге, победа ЦСКА и гол Кучерова. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей
утра субботы.
1. Начнем с баскетбола. ЦСКА в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Олимпиакос».
2. Также армейцы узнали своих соперников по плей-офф. В 1/4 финала им будет противостоять «Баскония».
3. Российский штангист Адам Малигов завоевал золото на
чемпионате Европы.
4. «Ницца» обыграла «Лилль» в чемпионате Франции. Дублем
отметился скандально известный итальянец Марио Балотелли.
5. Переходим к хоккею. «Локомотив» практически договорился о
новом контракте с главным тренером Алексеем Кудашовым.
6. История с возрождением «Крыльев Советов» может закончиться
уже после первого сезона в МХЛ. Причина неоригинальна – финансовые проблемы.
9. Определился и чемпион Украины по хоккею – титул вновь
завоевал «Донбасс».
10. Новый скандал со стадионом на Крестовском острове. Есть
данные, что газон там начал гнить и непригоден для игры.
11. Мадридский «Реал» нацелился на ведущего форварда соперников
по мадридскому дерби Антуана Гризманна.
Цитата дня: Н'Голо Канте: Во Франции мне говорили, что
таких игроков, как я, полно
Блог дня: 1982 – 1988. Ударная
семилетка минского «Динамо»
Именинник дня: Игорь Акинфеев
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просто ностальгия