«Лейкерс» одержал победу в матче с «Сакраменто»
Матч регулярного чемпионата
НБА между «Лейкерс» и «Сакраменто» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 98:94 в пользу «Лейкерс».
В составе победителей самым
результативным стал Джулиус Рэндл, который набрал 25 очков. У «Сакраменто» 19
очков в активе Скала Лаббисьера.
«Лейкерс» на 14-м месте на
Западе. У «Сакраменто» 12-я позция.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Лейкерс - Сакраменто - 98:94
Место и дата
08 апреля 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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