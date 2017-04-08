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«Лейкерс» одержал победу в матче с «Сакраменто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Сакраменто» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 98:94 в пользу «Лейкерс».

В составе победителей самым результативным стал Джулиус Рэндл, который набрал 25 очков. У «Сакраменто» 19 очков в активе Скала Лаббисьера.

«Лейкерс» на 14-м месте на Западе. У «Сакраменто» 12-я позция.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Лейкерс - Сакраменто - 98:94

Место и дата

08 апреля 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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