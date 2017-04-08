Феттель выиграл третью практику Гран-при Китая, Квят – 15-й

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель показал лучший результат во время третьей практики Гран-при Китая на автодроме в Шанхае.

Пилот «Феррари» проехал 20 кругов, и лучший из них – за 1 минуту 33,336 секунды. На 0,053 секунды Феттель опередил своего партнера по команде Кими Райкконена. Следом расположились два «Мерседеса», причем финн Валттери Боттас опередил британца Льюиса Хэмилтона.

Добавим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 15-е место, тогда как его партнер Карлос Сайнс-младший показал десятое время.

Напомним, накануне туман сорвал тренировки пилотов. Первая практика длилась всего 20 минут, а вторая – была отменена полностью.

Сегодня в Шанхае пройдет квалификация.

Шанхай (Китай)

Чемпионат мира

2-й этап

Гран-при Китая

3-я практика

1. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.33,336

2. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,053

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,371

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,543

5. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +1,437

6. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,610

7. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +1,756

8. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – +1,846

9. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – +1,856

10. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – +1,887…

15. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,468