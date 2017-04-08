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«Даллас» впервые вызвал Гурьянова из АХЛ

Источник:  ХК «Даллас Старз»Комментарии

Форвард «Техаса» Денис Гурьянов впервые вызван в «Даллас», сообщает официальный твиттер «звезд».

19-летний российский нападающий проводит свой первый сезон в АХЛ и 54 матчах набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности «–6» и 17 минутах штрафа.

Таким образом, в субботу воспитанник «Лады» может принять участие в заключительном матче «Далласа» в регулярном чемпионате – дома с «Колорадо».

Напомним, в январе составе молодежной сборной России Гурьянов стал бронзовым призером чемпионата мира в Монреале и Торонто. В семи матчах на счету Гурьянова 7 (4+3) очков, а его гол принес команде победу в матче за бронзу со Швецией.

Добавим, что «Даллас» выбрал Гурьянова в первом раунде драфта 2015 года под общим 12-м номером.

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