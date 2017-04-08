«Даллас» впервые вызвал Гурьянова из АХЛ
Форвард «Техаса»
Денис Гурьянов впервые вызван в «Даллас», сообщает официальный твиттер «звезд».
19-летний российский нападающий проводит свой первый сезон в АХЛ и 54 матчах набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности «–6» и 17 минутах штрафа.
Таким образом, в субботу воспитанник «Лады» может принять участие в заключительном матче «Далласа» в регулярном чемпионате – дома с «Колорадо».
Напомним, в январе составе молодежной сборной России Гурьянов стал бронзовым призером чемпионата мира в Монреале и Торонто. В семи матчах на счету Гурьянова 7 (4+3) очков, а его гол принес команде победу в матче за бронзу со Швецией.
Добавим, что «Даллас» выбрал Гурьянова в первом раунде драфта 2015 года под общим 12-м номером.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически