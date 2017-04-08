Павлюченкова победила Бабош и вышла в полуфинал в Монтеррее
16-я ракетка мира
Анастасия Павлюченкова выиграла у Тимеи Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в ¼ финала
турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.
Теперь 25-летняя Павлюченкова сыграет с Каролин Гарсией из Франции, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге.
Ранее Павлюченкова и Гарсия дважды встречались на турнирах WTA. В 2013 году российская теннисистка одержала уверенную победу на Кубке Кремля (6:0, 6:3), а в 2014 году также в двух сетах была сильнее в Индиан-Уэллсе.
Добавим, что другую пару полуфиналистов составили Анжелик Кербер (Германия, 1) – Карла Суарес Наварро (Испания, 4).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 226 750
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Анастасия
Павлюченкова (Россия, 2) – Тимеа Бабош (Венгрия, 5) – 6:2, 3:6, 7:5