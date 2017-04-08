Павлюченкова победила Бабош и вышла в полуфинал в Монтеррее

16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова выиграла у Тимеи Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в ¼ финала турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.

Теперь 25-летняя Павлюченкова сыграет с Каролин Гарсией из Франции, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге.

Ранее Павлюченкова и Гарсия дважды встречались на турнирах WTA. В 2013 году российская теннисистка одержала уверенную победу на Кубке Кремля (6:0, 6:3), а в 2014 году также в двух сетах была сильнее в Индиан-Уэллсе.

Добавим, что другую пару полуфиналистов составили Анжелик Кербер (Германия, 1) – Карла Суарес Наварро (Испания, 4).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) – Тимеа Бабош (Венгрия, 5) – 6:2, 3:6, 7:5