Юрий Яковлев: Бронзовые медали – очень достойный итог сезона для «Локомотива»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев оценил результат команды в нынешнем сезоне.

Напомним, «Локомотив» дошел до финала Западной конференции, где в четырех матчах серии проиграл СКА (0-4), при этом став бронзовым призером чемпионата.

«За всю историю нашего клуба это шестые бронзовые медали, и такой итог сезона мы расцениваем как очень достойный. Многие клубы КХЛ мечтали бы о таком достижении.

Серия против СКА заслуживает отдельного разговора. Несмотря на «сухой» счет, команда выглядела очень достойно и вполне могла победить при более удачном стечении обстоятельств.

В первую очередь не хватило удачи и где-то спортивной наглости. Если бы несколько иначе сложились, например, первая и третья игры серии, то мы могли бы пройти дальше. Но сейчас уже нет смысла вспоминать о том, что случилось. Результатом 0-4 мы, конечно, расстроены», – приводит «Р-Спорт» слова Яковлева.