Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском»
«Динамо» выиграло у «СКА-Хабаровска»
(3:2) в матче 30-го тура ФНЛ на стадионе имени Ленина.
В составе бело-голубых все три гола забил форвард Кирилл Панченко. Причем первый и третий мяч разделили 20 минут. Теперь на счету 27-летнего форварда 21 гол в 27 матчах.
Отметим, что счет в матче на 13-й минуте открыл «СКА-Хабаровск» после удара аргентинца Хуана Эдуардо Лескано. А на 88-й минуте форвард Руслан Корян добил мяч в ворота после того, как вратарь «Динамо» Антон Шунин парировал его удар с пенальти.
«Динамо» набрало 68 очков и оторвалось на 11 очков от «Тосно», который в субботу примет «Зенит-2».
В другом матче «Луч-Энергия» и «Спартак-Нальчик» голов друг другу не забили.
ФНЛ
30-й тур
Матч
СКА-Хабаровск - Динамо - 2:3 (1:3)
Голы
Лескано 13 (1:0). Панченко 24 (1:1). Панченко 31 (1:2). Панченко 44 (1:3). Корян 88 (2:3).
Состав
СКА-Хабаровск: Криворучко, Иванов, Удалый, Микуцкис (Корян, 46), Астафьев, Черевко, Дедечко, Калинский (Димидко, 89), Друзин, Лескано, Казанков (Кобялко, 79)
Динамо: Шунин, Хольмен, Темников (Маркелов, 57), Козлов, Морозов, Белоруков, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 68), Панченко (Сапета, 90), Луценко (Бечирай, 79)
Незабитые пенальти
Корян (СКА-Хабаровск), 87
Предупреждения:
Калинский, 65; Кобялко, 89 - Панченко, 59; Зотов, 61
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
08 апреля 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Луч-Энергия - Спартак-Нальчик - 0:0
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Попов, Насадюк, Грицаенко, Коломыц (Носов, 46), Пискунов, Гриднев, Пономаренко, Килин, Минич (Михалёв, 62), Столбовой (Гордиенко, 85)
Спартак-Нальчик: Антипов, Кузнецов, Соблиров, Марченко, Дашаев, Крамаренко (Войнов, 70), Дроздов (Семёнов, 75), Богатырев, Мухаммад, Ахъядов (Бойчук, 87), Каркаев
Предупреждения:
Коломыц, 42 - Мухаммад, 42; Соблиров, 90
Судья:
Иван Сиденков (Россия)
Место и дата
08 апреля 07:00, Динамо, Онлайн-трансляция