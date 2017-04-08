Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском»

«Динамо» выиграло у «СКА-Хабаровска» (3:2) в матче 30-го тура ФНЛ на стадионе имени Ленина.

В составе бело-голубых все три гола забил форвард Кирилл Панченко. Причем первый и третий мяч разделили 20 минут. Теперь на счету 27-летнего форварда 21 гол в 27 матчах.

Отметим, что счет в матче на 13-й минуте открыл «СКА-Хабаровск» после удара аргентинца Хуана Эдуардо Лескано. А на 88-й минуте форвард Руслан Корян добил мяч в ворота после того, как вратарь «Динамо» Антон Шунин парировал его удар с пенальти.

«Динамо» набрало 68 очков и оторвалось на 11 очков от «Тосно», который в субботу примет «Зенит-2».

В другом матче «Луч-Энергия» и «Спартак-Нальчик» голов друг другу не забили.

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30-й тур