Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Амкар
Футбол  Терек- : -Арсенал Тула
Футбол  Зенит- : -Анжи
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Реал- : -Атлетико
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском»

Комментарии

«Динамо» выиграло у «СКА-Хабаровска» (3:2) в матче 30-го тура ФНЛ на стадионе имени Ленина.

В составе бело-голубых все три гола забил форвард Кирилл Панченко. Причем первый и третий мяч разделили 20 минут. Теперь на счету 27-летнего форварда 21 гол в 27 матчах.

Отметим, что счет в матче на 13-й минуте открыл «СКА-Хабаровск» после удара аргентинца Хуана Эдуардо Лескано. А на 88-й минуте форвард Руслан Корян добил мяч в ворота после того, как вратарь «Динамо» Антон Шунин парировал его удар с пенальти.

«Динамо» набрало 68 очков и оторвалось на 11 очков от «Тосно», который в субботу примет «Зенит-2».

В другом матче «Луч-Энергия» и «Спартак-Нальчик» голов друг другу не забили.

ФНЛ

30-й тур

Матч

СКА-Хабаровск - Динамо - 2:3 (1:3)

Голы

Лескано 13 (1:0). Панченко 24 (1:1). Панченко 31 (1:2). Панченко 44 (1:3). Корян 88 (2:3).

Состав

СКА-Хабаровск: Криворучко, Иванов, Удалый, Микуцкис (Корян, 46), Астафьев, Черевко, Дедечко, Калинский (Димидко, 89), Друзин, Лескано, Казанков (Кобялко, 79)

Динамо: Шунин, Хольмен, Темников (Маркелов, 57), Козлов, Морозов, Белоруков, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 68), Панченко (Сапета, 90), Луценко (Бечирай, 79)

Незабитые пенальти

Корян (СКА-Хабаровск), 87

Предупреждения:

Калинский, 65; Кобялко, 89 - Панченко, 59; Зотов, 61

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

08 апреля 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Луч-Энергия - Спартак-Нальчик - 0:0

Состав

Луч-Энергия: Гаврилов, Попов, Насадюк, Грицаенко, Коломыц (Носов, 46), Пискунов, Гриднев, Пономаренко, Килин, Минич (Михалёв, 62), Столбовой (Гордиенко, 85)

Спартак-Нальчик: Антипов, Кузнецов, Соблиров, Марченко, Дашаев, Крамаренко (Войнов, 70), Дроздов (Семёнов, 75), Богатырев, Мухаммад, Ахъядов (Бойчук, 87), Каркаев

Предупреждения:

Коломыц, 42 - Мухаммад, 42; Соблиров, 90

Судья:

Иван Сиденков (Россия)

Место и дата

08 апреля 07:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Идеи есть, исполнители тоже. За счет чего «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск»Идеи есть, исполнители тоже. За счет чего «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск»Центральной встречей 30-го тура ФНЛ была игра между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» - третьей и первой командами турнира.ФНЛ. 30-й тур. «СКА-Хабаровск» - «Динамо», «Тосно» - «Зенит-2» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 30-го тура первенства ФНЛ.Фэшн Сакала: Гунько относится ко мне как к сынуФорвард «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал о том, как его приняли в московском клубе.Гол Гафара принес «Балтике» победу над «Тамбовом»«Тамбов» дома уступил «Балтике» (0:1) в 30-м туре первенства ФНЛ.«Стану новым Джеймсом Бондом». Как Лодыгин и Бабурин отжигали после тренировки«Стану новым Джеймсом Бондом». Как Лодыгин и Бабурин отжигали после тренировкиВратари «Зенита» рассказали, почему Нойер – еще не легенда, кого нужно опасаться в «Анжи», а также – о любимых фильмах, блюдах и играх.«Зенит-2» - «Спартак-2». Исаев и Шанбиев дисквалифицированы на два матчаКонтрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел удаления игроков в матче ФНЛ между «Зенитом-2» и «Спартаком-2».Московская область не будет финансировать «Химки»Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что область не будет оказывать финансовую помощь футбольным «Химкам».Олег Яровинский: ЦСКА очень рассчитывает на Макарова после возвращения из аренды в «Тосно»Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о перспективах полузащитника Александра Макарова. Сейчас игрок выступает за «Тосно» на правах аренды.Клубы, для которых Кубок России – единственный трофей в российской историиКлубы, для которых Кубок России – единственный трофей в российской историиПятого и шестого апреля пройдут полуфинальные матчи Кубка России по футболу.Гендиректор «Тосно»: Слышал об интересе «Зенита» к Макарову, но мы хотим оставить его у себяГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном приобретении полузащитника ЦСКА Александра Макарова, который сейчас играет на правах аренды за клуб из Ленинградской области.«Зенит» внимательно следит за полузащитником «Тосно» МакаровымКак сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией, полузащитник ЦСКА Александр Макаров, играющий за «Тосно» на правах аренды, попал в сферу интересов «Зенита».ФНС подала на «Кубань» в суд. Краснодарскому клубу грозит банкротствоФНС подала на «Кубань» в суд. Краснодарскому клубу грозит банкротствоПо сообщению РАПСИ, инспекция ФНС №4 в Краснодаре подала в арбитражный суд заявление о банкротстве футбольного клуба «Кубань».Экономный. Дешевый. Наш. Евгений Дзичковский – о бонусах клубов агентамЭкономный. Дешевый. Наш. Евгений Дзичковский – о бонусах клубов агентамОбозреватель «Советского спорта» удивляется рачительности российских клубов, держащих посредников, как выяснилось, на голодном пайке.«Барселона» отказалась приехать на матч-открытие стадиона «Динамо»«Барселона» отклонила предложение принять участие в первом после реконструкции матче на стадионе «Динамо», сообщил пресс-секретарь проекта «ВТБ Арена Парк» Михаил Смирнов.Сергей Собянин: «Динамо» станет уникальным спортивным комплексом для всей страныМэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ход реконструкции стадиона «Динамо».Арена «Динамо» будет сдана весной 2018 годаГлава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о сроках строительства стадиона «Динамо» в Петровском парке.Василий Титов: Летом «Динамо» приобретет одного-двух футболистовЧлен совета директоров «Динамо» Василий Титов рассказал, что летом клуб не будет приобретать много футболистов.Радимов был прав: игрок «Спартака-2» ударил защитника «Зенита-2» по лицу (видео)Радимов был прав: игрок «Спартака-2» ударил защитника «Зенита-2» по лицу (видео)Георгий Мелкадзе в матче против «Зенита-2» сначала забил гол, а потом ударил по лицу Константина Лобова. Но судья его не удалил.Огонь в ПФЛ: Точилин побеждает Хохлова, а фанаты бросают файеры на газонОгонь в ПФЛ: Точилин побеждает Хохлова, а фанаты бросают файеры на газонНа динамовском дерби было все: встреча Хохлова и Точилина, гол в стиле Пирло и даже дымовая завеса от фанатов петербуржцев.«Факел» из-за долгов может бойкотировать матч ФНЛ с «Нефтехимиком»Футболисты «Факела» в случае непогашения долгов по зарплате и премиальным могут бойкотировать матч 30-го тура ФНЛ с «Нефтехимиком», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Хоккей
Сборная США в овертайме обыграла Канаду и выиграла чемпионат мира среди женщин
Футбол
«Реал» намерен подписать Гризманна в 2018 году
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Монреаль»
Футбол
День в истории. Игорю Акинфееву исполнился 31 год
все новости
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Луч-Энергия
Луч-Энергиякалендарьстатистика
Спартак-Нальчик
Спартак-Нальчиккалендарьстатистика
Кирилл Панченко
Кирилл Панченковсе новости
Антон Шунин
Антон Шунинвсе новости
Хуан Лескано
Хуан Лескановсе новости
Руслан Корян
Руслан Корянвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости