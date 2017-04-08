Хорхе Сампаоли дал согласие на работу со сборной Аргентины

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может стать наставником сборной Аргентины.

По информации Ole, 57-летний специалист дал принципиальное согласие на работу с командой - при условии, что с ним будет заключен контракт до чемпионата мира 2022 года.

Ожидается, что об отставке нынешнего главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусы будет объявлено на следующей неделе.

После 14 туров Аргентина занимает в южноамериканской квалификации ЧМ-2018 лишь 5-е место.

Хорхе Сампаоли ранее успешно работал со сборной Чили. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2015, одолев в финале аргентинцев.

