Кучеров - третья звезда игрового дня в НХЛ
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Минувшей ночью Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в победном атче против «Монреаля» (4:2).
Первой звездой дня стала форвард женской сборной США Хилари Найт, которая сделала результативную передачу и забросила решающую шайбу в овертайме финала чемпионата мира с командой Канады (3:2 ОТ).
Второй звездой признан нападающий «Тампы» Янни Гурде, оформивший дубль.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически