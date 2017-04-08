Анастасия Павлюченкова: Даже когда устала в середине матча, сохраняла спокойствие

16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Тимеей Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.

«В середине матча я начала чувствовать усталость – эта серия получается для меня долгой и непростой – но мне удалось сохранить спокойствие. Даже в третьем сете, когда я уступала в счете, а она нашла свой ритм и разыгралась. Она боролась за каждый мяч и изумительно подавала. Возможно, у нее одна из лучших подач в женском туре.

А я просто оставалась спокойной, играла за каждое очко и боролась до конца. И в итоге победила», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.

В полуфинале соперницей российской теннисистки станет Каролин Гарсия из Франции.