Анастасия Павлюченкова: Даже когда устала в середине матча, сохраняла спокойствие
16-я ракетка мира
Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Тимеей Бабош из Венгрии
(6:2, 3:6, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.
«В середине матча я начала чувствовать усталость – эта серия получается для меня долгой и непростой – но мне удалось сохранить спокойствие. Даже в третьем сете, когда я уступала в счете, а она нашла свой ритм и разыгралась. Она боролась за каждый мяч и изумительно подавала. Возможно, у нее одна из лучших подач в женском туре.
А я просто оставалась спокойной, играла за каждое очко и боролась до конца. И в итоге победила», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.
В полуфинале соперницей российской теннисистки станет Каролин Гарсия из Франции.
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