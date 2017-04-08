ФИФА вложит почти 2 миллиарда долларов в подготовку и проведение ЧМ-2018
Затраты ФИФА на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России ориентировочно составят $1,948 млрд.
Об этом сообщается в финансовом отчете на официальном сайте организации.
$ 400 млн в качестве призовых получат команды-участницы турнира, а $ 241 млн будет потрачен на производство телевизионного контента. Еще $ 209 миллионов ФИФА выплатит клубам, игроки которых будут принимать участие в чемпионате мира, а финансирование организационного комитета «Россия-2018» обойдется организации в $ 99 млн.
Напомним, чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически