Соса сделал вес в преддверии боя с Ломаченко только с третьей попытки

Василий Ломаченко и Джейсон Соса прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в воскресенье в Оксон Хилле (США).

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Ломаченко уже с первой попытки уложился в лимит, показав на весах 129,6 фунта (58,78 кг). Соса первоначально показал на весах 130,4 фунта, а затем — 130,2 фунта (59,05 кг).



По правилам WBO, у Джейсона было два часа на то, чтобы сбросить лишние 90 граммов. Боец вернулся на весы уже через час и показал 130 фунтов.

В программе вечера также состоятся бои других известных украинских боксеров: Александр Усик встретится с американцем Майклом Хантером, а Александр Гвоздик - с кубинцем Юниэски Гонсалесом.





