Соса сделал вес в преддверии боя с Ломаченко только с третьей попытки
Василий Ломаченко и Джейсон Соса прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в воскресенье в Оксон Хилле (США).
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Ломаченко уже с первой попытки уложился в лимит, показав на
весах 129,6 фунта (58,78 кг). Соса первоначально показал на
весах 130,4 фунта, а затем — 130,2 фунта (59,05 кг).
По правилам WBO, у Джейсона было два часа на то, чтобы сбросить лишние 90 граммов. Боец вернулся на весы уже через час и показал 130 фунтов.
В программе вечера также состоятся бои других известных украинских боксеров: Александр Усик встретится с американцем Майклом Хантером, а Александр Гвоздик - с кубинцем Юниэски Гонсалесом.
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