«Байкал» и еще 6 клубов лишились профессионального статуса
РФС на очередной конференции принял решение исключить из РФС и лишить профессионального статуса 6 клубов.
Членства в РФС лишились «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Астрахань», «Якутия» (Якутск) и «Орел».
Президент РФС Виталий Мутко отметил, что вопросом исключения и включения клубов в РФС должны заниматься региональные федерации, касаться этих вопросов на конференции по-хорошему не стоит.
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