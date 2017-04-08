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«Байкал» и еще 6 клубов лишились профессионального статуса

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

РФС на очередной конференции принял решение исключить из РФС и лишить профессионального статуса 6 клубов.

Членства в РФС лишились «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Астрахань», «Якутия» (Якутск) и «Орел».

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что вопросом исключения и включения клубов в РФС должны заниматься региональные федерации, касаться этих вопросов на конференции по-хорошему не стоит.

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