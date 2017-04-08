Виталий Мутко: РФС полностью доверяет Черчесову

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о переменах в сборной России на очередной конференции организации в Москве.

– Выступление нашей сборной на Евро-2016 можно оценить как неудовлетворительное. Команда выступила плохо, нанесла урон имиджу российского футбола, можно вспомнить и о скандалах с футболистами после турнира, – отметил Мутко.

Мы приняли решение пригласить в команду одного из самых перспективных молодых тренеров – Станислава Черчесова. РФС полностью ему доверяет. Сейчас у нас обновленная сборная, которая играет на новых аренах, включая стадионы в Краснодаре и Сочи. На наших плечах лежит не только организация предстоящих Кубка конфедераций и чемпионата мира, но и успешное выступление на этих турнирах.