В 2016 году РФС потратил на сборные 1,4 миллиарда рублей
На ежегодной конференции
РФС были опубликованы доходы и расходы организации в 2016 году.
Фактические доходы РФС составили 2 миллиарда 944 миллиона рублей, такая же сумма была организацией потрачена.
Самой крупной статьей доходов стали маркетинговые права, благодаря которым РФС заработал 1 миллиард 386,1 миллиона рублей или 48 процентов от всех доходов.
В расходной части бюджета первое место занимают расходы на сборные команды, на которые было потрачено 1 миллиард 402,7 миллиона рублей.
РФС опубликовал расходы и доходы за 2016 год pic.twitter.com/Wod6rzDno5— Артем Терентьев (@TemaNegr) 8 апреля 2017 г.
Вот за счет чего зарабатывает РФС pic.twitter.com/HmGrCNGx7A— Артем Терентьев (@TemaNegr) 8 апреля 2017 г.
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