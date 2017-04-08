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В 2016 году РФС потратил на сборные 1,4 миллиарда рублей

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На ежегодной конференции РФС были опубликованы доходы и расходы организации в 2016 году.

Фактические доходы РФС составили 2 миллиарда 944 миллиона рублей, такая же сумма была организацией потрачена.

Самой крупной статьей доходов стали маркетинговые права, благодаря которым РФС заработал 1 миллиард 386,1 миллиона рублей или 48 процентов от всех доходов.

В расходной части бюджета первое место занимают расходы на сборные команды, на которые было потрачено 1 миллиард 402,7 миллиона рублей.

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