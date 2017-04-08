Аллегри продлит контракт с «Ювентусом» до 2020 года
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подпишет с клубом новый контракт, сообщает La Stampa.
Соглашение 49-летнего специалиста со «Старой синьорой» будет рассчитано до 2020 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри были заинтересованы «Барселона», «Арсенал» и «ПСЖ».
Массимилиано тренирует «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Италии и выходила в финал Лиги чемпионов.
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