Хэмилтон выиграл поул-позишн Гран-при Китая, Квят – девятый

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завоевал поул-позишн на Гран-при Китая.

32-летний британский пилот «Мерседеса» проехал свой лучший круг на автодроме в Шанхае за 1 минуту 31,678 секунды, опередив на 0,186 секунды немца Себастьяна Феттеля на «Феррари».

Для Хэмилтона этот поул-позишн стал 63-м в карьере, и теперь он всего лишь в двух победах в квалификации от бразильца Айртона Сенны.

Со второй линии стартового поля будут стартовать два финна – второй «Мерседес» Валттери Боттаса и вторая «Феррари» Кими Райкконена. При этом Боттас проиграл Феттелю одну тысячную секунды. Таким образом, первые четыре места остались без изменений по сравнению с квалификацией первого этапа чемпионата мира – Гран-при Австралии.

Российский пилот «Торо Россо» так же, как и в Мельбурне, будет стартовать с девятого места.

Отметим, что в первом сегменте квалификации у голландца Макса Ферстаппена возникли проблемы с программным обеспечением на «Ред Булле», в результате чего он занял лишь 19-е место.

Гонка Гран-при Китая пройдет в воскресенье. Начало – 9:00 (мск).

Шанхай (Китай)

Чемпионат мира

2-й этап

Гран-при Китая

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.31,678

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.31,864

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.31,865

4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 1.32,140

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 1.33,033

6. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – 1.33,507

7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1.33,580

8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – 1.33,7069

9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – 1.33,719

10. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – 1.34,220

11. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – 1.34,150

12. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.34,164

13. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – 1.34,372

14. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – 1.35,046

15. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – без времени

16. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.35,032

17. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – 1.35,223

18. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – 1.35,279

19. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 1.35,433

20. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия) – 1.35,496