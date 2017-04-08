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Виталий Мутко: Посмотрел я, как работают некоторые судьи. Стыдно!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко на конференции РФС – о судействе.

– До последнего времени в подготовке судей был хаос. Люди уже приходили в РФПЛ с мешком обязательств. И, по сути, не мы ими управляли и не они сами, а вот эти рюкзаки. Нам пришлось принять ряд фундаментальных решений. В частности, кадровых – появилось новое руководство у департамента судейства РФС.

Мы ввели ежемесячную зарплату труда для судей. Это дает возможность арбитрам уволиться с постоянного места работы. Ставка пока равняется 30 тысячам рублей, а еще 65 тысяч платится за один матч РФПЛ. Есть и бонусы, которые зависят от качества работы.

Скажу честно, задумывался над приглашением иностранных арбитров на некоторые матчи. Но, считаю, пока это не нужно. Наших судей ждет некий тест, мы должны проверить свои силы. Надеюсь, та система, которые мы запустили, через 2-4 года даст результат. И у нас появятся молодые талантливые арбитры. И будут единые стандарты принятия решений, чтобы не было споров после каждого матча.

Важно, конечно, как устроена пирамида. Я видел, как работают некоторые судьи в лигах уровнем ниже. Стыдно! По четыре удаления, по четыре пенальти. С людьми, которые хотят легко подзаработать на подобных вещах, надо прощаться, – сказал Мутко.

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