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Виталий Мутко: Намечалась коррупционная схема, мы устранили ее в зародыше

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко на конференции РФС – о коррупционных схемах в российском футболе.

– Нами были внесены изменения в регламент по разрешению споров. Мы разделили полномочия комитета по статусу и палаты по разрешению споров. Теперь палата будет заниматься только трудовыми отношениями, спорами между игроками и клубами. Комитет по статусу будет заниматься присвоением статуса игрокам и перестанет заниматься апелляционными вопросами. А раньше палата и комитет решал один и тот же вопрос – притом разным образом. Больше скажу: мы приняли ряд мер, так как намечалась некая коррупционная схема. Но мы устранили ее в зародыше, – говорит Мутко.

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