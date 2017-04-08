Виталий Мутко: Намечалась коррупционная схема, мы устранили ее в зародыше

Виталий Мутко: Никаких сокращений в РФПЛ не предполагается, после ЧМ-2018 может быть увеличение до 18 команд

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко заявил, что число команд премьер-лиги не будет сокращено, а после чемпионата мира 2018 года может быть увеличено.