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Ильсур Метшин: Грасия сильно переживает, но мы продолжаем с ним работать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент «Рубина» и мэр Казани Ильсур Метшин выразил доверие главному тренеру команды Хавьеру Грасии.

- Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб, проведена большая трансферная кампания летом 2016 года. И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам. Но мы по-прежнему верим в команду.

В частности, в то, что мы до конца сезона поправим наше турнирное положение. Но главная задача – построение новой команды, новой философии во главе с испанским тренером – по-прежнему остается.

Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чем говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш тренеру. В руководстве клуба таких разговоров (о прекращении сотрудничества) вообще не ходит, - заявил Метшин.

Напомним, на текущей неделе «Рубин» уступил «Уралу» (1:2) в полуфинальном матче Кубка России.

В турнирной таблице РФПЛ казанская команда занимает лишь 10-ю строчку.

Матч

Томь - Рубин

Место и дата

10 апреля 15:00, Труд, Текстовая трансляция


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