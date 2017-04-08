Елена Остапенко: В матче с Возняцки старалась не отходить назад и принимать все удары в корте

66-я ракетка мира Елена Остапенко прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (6:2, 6:4) в матче ¼ финала турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне.

«Здорово выйти в полуфинал, – приводит слова 19-летней теннисистки из Латвии официальный сайт WTA. – Я впервые играю в Чарльстоне, и сегодня у меня был непростой матч против такого отличного игрока, как Каролин. Я старалась и, думаю, сыграла неплохо.

До матча я понимала, что мне нужно все время играть агрессивно и при этом сохранять стабильность. Я старалась не отходить назад, а принимать все удары в корте. Думаю, это помогло мне».

Напомним, соперницей Остапенко по полуфиналу станет 35-летняя Мирьяна Лючич-Барони из Хорватии.