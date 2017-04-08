Льюис Хэмилтон: В гонке «Феррари» может сделать шаг вперед, борьба будет очень плотной

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от «Гран-при Китая».

- Завтра нас ждет необычный день. В этом сезоне мне пока не доводилось работать с дождевыми шинами, так что будет очень весело. У «Феррари» очень быстрый болид и в гонке они могут сделать шаг вперед, стать еще быстрее. Так что посмотрим, что произойдет. Борьба между нами будет очень плотной, в этом нет сомнений, - заявил Хэмилтон.

Напомним, Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации. В воскресенье компанию ему на первой линии стартового поля составит Себастьян Феттель на «Феррари», выигравший первую гонку текущего сезона в Мельбурне.

Шанхай (Китай)

Чемпионат мира

2-й этап

Гран-при Китая

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.31,678

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.31,864

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.31,865

4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 1.32,140

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 1.33,033

6. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – 1.33,507

7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1.33,580

8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – 1.33,7069

9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – 1.33,719

10. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – 1.34,220

11. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – 1.34,150

12. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.34,164

13. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – 1.34,372

14. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – 1.35,046

15. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – без времени

16. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.35,032

17. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – 1.35,223

18. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – 1.35,279

19. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 1.35,433

20. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия) – 1.35,496.