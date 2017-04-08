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Льюис Хэмилтон: В гонке «Феррари» может сделать шаг вперед, борьба будет очень плотной

Источник:  Sky SportsКомментарии

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от «Гран-при Китая».

- Завтра нас ждет необычный день. В этом сезоне мне пока не доводилось работать с дождевыми шинами, так что будет очень весело. У «Феррари» очень быстрый болид и в гонке они могут сделать шаг вперед, стать еще быстрее. Так что посмотрим, что произойдет. Борьба между нами будет очень плотной, в этом нет сомнений, - заявил Хэмилтон.

Напомним, Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации. В воскресенье компанию ему на первой линии стартового поля составит Себастьян Феттель на «Феррари», выигравший первую гонку текущего сезона в Мельбурне.

Шанхай (Китай)
Чемпионат мира
2-й этап
Гран-при Китая
Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.31,678
2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.31,864
3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.31,865
4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 1.32,140
5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 1.33,033
6. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – 1.33,507
7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1.33,580
8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – 1.33,7069
9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – 1.33,719
10. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – 1.34,220
11. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – 1.34,150
12. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.34,164
13. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – 1.34,372
14. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – 1.35,046
15. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – без времени
16. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.35,032
17. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – 1.35,223
18. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – 1.35,279
19. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 1.35,433
20. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия) – 1.35,496.

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