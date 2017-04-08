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Тите: Неймар – лучший игрок мира последних четырех месяцев

Источник:  ESPN FCКомментарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал форварда Неймара лучшим игроком мира последних месяцев.

«Предыдущие четыре месяца Неймар – лучший. Хотя если брать последние десять лет, лучшими были Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Когда Неймар стал капитаном сборной, я сказал ему, что хочу, чтобы ему было комфортно в этой роли. Он ответил, что готов, и я могу на него рассчитывать.

Что касается наших главных соперников на чемпионате мира из Европы, то ими будут Франция, Испания, Германия, Италия, Бельгия и Португалия», – приводит ESPN FC слова Тите.

Напомним, сборная Бразилии стала первой командой, которая отобралась на чемпионат мира 2018 года в России через квалификацию.

В отборочном турнире на счету Неймара шесть голов.

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