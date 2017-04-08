Станислав Черчесов: Фейерверка сборная России пока не показывает

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на очередной конференции РФС рассказал об омоложении национальной команды и аншлагах на недавних контрольных матчах.

– Смена поколений в сборной России наступает или уже наступила. Если на Евро наша команда была одной из самых возрастных, то сейчас нам удалось омолодить команду. Это было необходимо. В первых контрольных матчах за сборную сыграли 4, иногда 5, футболистов, задействованных на чемпионате Европы. В последней игре с Бельгией таких игроков вообще было только трое. Обновление сборной идет полным ходом, – отметил тренер.

Еще одна важная вещь – возвращение болельщиков на трибуны. Если в первом матче с Ганой на стадион пришли 16 тысяч человек, то уже на матче с Коста-Рикой арену в Краснодаре посетили 30 тысяч человек. Также аншлаги наблюдались в Грозном, в Сочи и еще раз в Краснодаре. Рейтинги телетрансляций тоже пошли вверх. Это тоже наши маленькие победы, их нельзя не отмечать. Сложно сказать, с чем эти успехи связаны. Может, с омоложением, хотя ясно, что сборная России фейерверка пока не показывает.