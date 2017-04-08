Станислав Черчесов: Сборная России будет бороться за Кубок конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на очередной конференции РФС рассказал о важности Кубка конфедераций.

– Мы проанализировали подготовку сборной к прошлым большим турнирам: европейских чемпионатам 2008, 2012 и 2016 годов, и также ЧМ-2014. Сделав выводы, мы заложили 23 дня подготовки к Кубку конфедераций. Подготовка к чемпионату мира займет 26 дней, но конкретно об этом говорить пока рано, – уверен Черчесов.

Обещать мы можем что угодно, но футбол в первую очередь – это спорт, а спорт – это результат. Мы воспринимаем Кубок конфедераций как серьезный турнир и как подготовку к чемпионату мира. Для нас очень важен результат. У нас серьезные соперники, мы будем бороться за этот кубок. Это принципиальная позиция. Тем более, мы должны быть симпатичны для спонсоров. А просто так, за красивые глаза, они не приходят.