Каролин Возняцки: Если Остапенко будет играть так каждый день, она станет первой ракеткой мира

12-я ракетка мира Каролин Возняцки оценила свою игру в матче ¼ финала турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне с Еленой Остапенко из Латвии (2:6, 4:6).

«Я очень старалась показать все на что способна, выжать из себя максимум. Пыталась менять ритм, когда для этого была возможность. Но если она будет играть так каждый день, то станет первой ракеткой мира.

Она играла по-настоящему здорово: постоянно успевала к мячу, всегда попадала и била по линиям. Все, что у нее могло получаться, у нее получилось.

А мне оставалось просто стараться сыграть как можно лучше, биться до конца и попытаться что-то извлечь из этого, но иногда получается так, как получилось», – приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.

Отметим, что в случае победы над Остапенко 26-летняя теннисистка из Дании могла вернуться в первую десятку мирового рейтинга.