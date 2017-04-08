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Сергей Голубович: Железного места в составе на чемпионат мира нет пока ни у кого

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович подвел итоги контрольного матча с Латвией (2:1) в Братиславе.

«Доволен, что дотерпели до конца. Играли на площадке канадского размера, отчасти с этим связываю большое количество сумбура в действиях команды, реализация крайне слабая.

Сопернику надо отдать должное – они играли очень организованно в обороне, практически ничего не давали нам сделать, несмотря на высокое количество моментов с нашей стороны.

Сегодня были задействованы 24 игрока, железного места в составе пока нет ни у кого, ребятам нужно проявлять себя. Завтра сделаем работу над ошибками, уделим время неравным составам и позиционной атаке», – приводит слова Голубовича официальный сайт ФХР.

9 апреля сборная России проведет заключительный контрольный матч перед чемпионатом мира. Соперником российской команды станет Канада.

Напомним, юниорский чемпионат мира пройдет 13-23 апреля в Попраде и Спишске-Нова-Весе.

На групповом этапе сборная России сыграет в Спишске-Нова-Весе со Швецией (13 апреля), США (15 апреля), Белоруссией (17 апреля) и Чехией (18 апреля).

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