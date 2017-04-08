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Ромарио: На сегодня Неймар – лучший игрок мира, при всем уважении к Месси и Роналду

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио считает своего соотечественника Неймара лучшим игроком мира.

- Неймар на сегодня является главной звездой Бразилии и лучшим футболистом мира, при всем уважении к Месси и Роналду. 

Настало время, когда Неймара можно называть лучшим игроком мира за его игру в «Барселоне» и сборной Бразилии.

Он уверен в себе и может привести нас к победе на чемпионате мира в России. У сборной Бразилии новое лицо, она, наконец, напоминает ту команду, которую мы знаем и помним, и нужные изменения были сделаны главным тренером Тите. Логично, что именно мы первыми квалифицировались на турнир, - заявил Ромарио.

Напомним, сборная Бразилии досрочно обеспечила себе путевку в финальную стадию ЧМ-2018.

25-летний Неймар забил 52 мяча в 77 проведенных матчах за национальную команду.

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