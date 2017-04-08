«Рома» заинтересовалась Каррерой

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересовал руководство «Ромы», которое ищет преемника Лучано Спаллетти.

Контракт бывшего главного тренера «Зенита» с римским клубом истекает в конце нынешнего сезона, и он отказывается вести переговоры о его продлении.

В этой связи «Рома» рассматривает кандидатуры специалистов на замену Спаллетти. Ранее в их числе назывались Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри.

Теперь по информации La Repubblica, «Рома» обратила внимание на работу Карреры в «Спартаке».

Напомним, ранее Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

После 30 туров серии A «Рома» идет на втором месте, отставая от «Ювентуса» на шесть очков.