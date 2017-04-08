Дмитрий Сенников: Схема Конте 3-4-3 – это не революция

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников подвел итоги матча чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Сити».

– В матче с «Манчестер Сити» у «Челси» был отличный настрой, команда выиграла в своем стиле на контратаках. Игра «Челси» и его отрыв от конкурентов позволяют говорить, что это практически чемпион Англии. Произвел ли Конте революцию с 3-4-3? Нет, уже многие играют по такой схеме, она существовала и 10 лет назад.

Получается ли у Гвардиолы привить свой стиль «Манчестер Сити»? Моментами получается, у команды бывают хорошие игры. Но в Англии сложный чемпионат, и, конечно, рано судить об этом по первому его сезону там, – цитирует Сенникова портал «Евро-Футбол.ру».

Напомним, 5 апреля «Челси» на своем поле переиграл «горожан» со счетом 3:1 и упрочил свое лидерство турнирной таблице АПЛ.