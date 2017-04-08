Дмитрий Сенников: Схема Конте 3-4-3 – это не революция
Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников подвел итоги матча чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Сити».
– В матче с «Манчестер Сити» у «Челси» был отличный настрой, команда выиграла в своем стиле на контратаках. Игра «Челси» и его отрыв от конкурентов позволяют говорить, что это практически чемпион Англии. Произвел ли Конте революцию с 3-4-3? Нет, уже многие играют по такой схеме, она существовала и 10 лет назад.
Получается ли у Гвардиолы привить свой стиль «Манчестер Сити»? Моментами получается, у команды бывают хорошие игры. Но в Англии сложный чемпионат, и, конечно, рано судить об этом по первому его сезону там, – цитирует Сенникова портал «Евро-Футбол.ру».
Напомним, 5 апреля «Челси» на своем поле переиграл «горожан» со счетом 3:1 и упрочил свое лидерство турнирной таблице АПЛ.
Матч
Челси - Манчестер Сити - 2:1 (2:1)
Голы
Азар 10 (1:0). Агуэро 26 (1:1). Азар 35 (2:1).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Зума (Матич, 46), Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Азар (Лофтус-Чик, 90), Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Педро, Коста
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Компани, Клиши, Силва, Навас, де Брюйне (Стерлинг, 79), Делф, Сане (Нолито, 85), Фернандиньо, Агуэро
Незабитые пенальти
Азар (Челси), 35
Предупреждения:
Канте, 90 - Клиши, 52; Делф, 78; Компани, 84
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция