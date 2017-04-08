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Дмитрий Сенников: Схема Конте 3-4-3 – это не революция

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников подвел итоги матча чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Сити».

– В матче с «Манчестер Сити» у «Челси» был отличный настрой, команда выиграла в своем стиле на контратаках. Игра «Челси» и его отрыв от конкурентов позволяют говорить, что это практически чемпион Англии. Произвел ли Конте революцию с 3-4-3? Нет, уже многие играют по такой схеме, она существовала и 10 лет назад.

Получается ли у Гвардиолы привить свой стиль «Манчестер Сити»? Моментами получается, у команды бывают хорошие игры. Но в Англии сложный чемпионат, и, конечно, рано судить об этом по первому его сезону там, – цитирует Сенникова портал «Евро-Футбол.ру».

Напомним, 5 апреля «Челси» на своем поле переиграл «горожан» со счетом 3:1 и упрочил свое лидерство турнирной таблице АПЛ.

Матч

Челси - Манчестер Сити - 2:1 (2:1)

Голы

Азар 10 (1:0). Агуэро 26 (1:1). Азар 35 (2:1).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Зума (Матич, 46), Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Азар (Лофтус-Чик, 90), Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Педро, Коста

Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Компани, Клиши, Силва, Навас, де Брюйне (Стерлинг, 79), Делф, Сане (Нолито, 85), Фернандиньо, Агуэро

Незабитые пенальти

Азар (Челси), 35

Предупреждения:

Канте, 90 - Клиши, 52; Делф, 78; Компани, 84

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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