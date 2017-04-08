Устюгов выиграл Югорский марафон в свой день рождения
Двукратный чемпион
мира Сергей Устюгов стал победителем Югорского марафона, который прошел в
субботу в Ханты-Мансийске.
Дистанцию в 50 километров свободным стилем Устюгов преодолел за 2 часа 6 минут 15,3 секунды. Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг из Норвегии отстал от победителя на 40 секунд. Третье место занял Кандид Пролон из Швейцарии.
Отметим, что сегодня Устюгову исполнилось 25 лет. В этой связи перед стартом гонки Нортуг спел имениннику песню Happy birthday to you.
Добавим, что Югорский марафон проводится с 2013 года и является финальным этапом престижной марафонской серии FIS Worldloppet Cup.
Напомним, в нынешнем сезоне Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски». На чемпионате мира он выиграл два золота (скиатлон, командный спринт) и три серебра (личный спринт, эстафета и гонка на 50 км). Всего по ходу сезона Устюгов одержал восемь побед.
Ханты-Мансийск
Югорский марафон
50 км, свободный стиль
1. Сергей Устюгов
(Россия) – 2:06.15,3
2. Петтер Нортуг (Норвегия) – +40,0
3. Кандид Пролон (Швейцария) – +40,1