Устюгов выиграл Югорский марафон в свой день рождения

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов стал победителем Югорского марафона, который прошел в субботу в Ханты-Мансийске.

Дистанцию в 50 километров свободным стилем Устюгов преодолел за 2 часа 6 минут 15,3 секунды. Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг из Норвегии отстал от победителя на 40 секунд. Третье место занял Кандид Пролон из Швейцарии.

Отметим, что сегодня Устюгову исполнилось 25 лет. В этой связи перед стартом гонки Нортуг спел имениннику песню Happy birthday to you.

Добавим, что Югорский марафон проводится с 2013 года и является финальным этапом престижной марафонской серии FIS Worldloppet Cup.

Напомним, в нынешнем сезоне Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски». На чемпионате мира он выиграл два золота (скиатлон, командный спринт) и три серебра (личный спринт, эстафета и гонка на 50 км). Всего по ходу сезона Устюгов одержал восемь побед.

Ханты-Мансийск

Югорский марафон

50 км, свободный стиль

1. Сергей Устюгов (Россия) – 2:06.15,3

2. Петтер Нортуг (Норвегия) – +40,0

3. Кандид Пролон (Швейцария) – +40,1