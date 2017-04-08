Александр Бубнов: Нет сомнений в том, что «Зенит» победит «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Анжи» в 22-м туре чемпионата России.

- В этой в игре все очевидно, если исходить из качества игры, потенциала команд и состава. У меня нет сомнений, что «Зенит» выиграет. Петербуржцам вообще нельзя терять очки – нужно побеждать в каждом матче, чтобы бороться за титул.

Да, «Анжи» разгромил «Зенит» в Кубке и сыграл вничью в первом круге чемпионата, но там были совсем другие обстоятельства. Дисквалификация Юсупова и последующие перестановки? Они могут повлиять на счет, но не повлияют на результат, - рассказал Бубнов.

Матч «Зенит» - «Анжи» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

Подопечные Мирчи Луческу отстают от лидирующего в чемпионате России «Спартака» на шесть очков.