Федор Щербаченко: Только запредельный настрой может помочь «Спартаку» не потерять очки в Уфе
Бывший главный тренер
«Мордовии» Федор Щербаченко рассказал, чего ждет от матча 22-го тура
премьер-лиги «Уфа» – «Спартак».
«На «Спартак» сейчас никого настраивать не надо. Уставшая или не уставшая после полуфинала Кубка, «Уфа» выйдет с супернастроем, и, естественно, «Спартаку» придется очень сложно.
Получается у «Уфы» забивать или не получается, но она не дает соперникам стабильно создавать моменты у своих ворот. Игра будет эмоциональной, и только запредельный настрой может помочь «Спартаку» не потерять в Уфе очки», – приводит «Евро-Футбол.ру» слова Щербаченко.
Напомним, матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 9 апреля на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 14:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция