Федор Щербаченко: Только запредельный настрой может помочь «Спартаку» не потерять очки в Уфе

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко рассказал, чего ждет от матча 22-го тура премьер-лиги «Уфа» – «Спартак».

«На «Спартак» сейчас никого настраивать не надо. Уставшая или не уставшая после полуфинала Кубка, «Уфа» выйдет с супернастроем, и, естественно, «Спартаку» придется очень сложно.

Получается у «Уфы» забивать или не получается, но она не дает соперникам стабильно создавать моменты у своих ворот. Игра будет эмоциональной, и только запредельный настрой может помочь «Спартаку» не потерять в Уфе очки», – приводит «Евро-Футбол.ру» слова Щербаченко.

Напомним, матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 9 апреля на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 14:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча