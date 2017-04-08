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Светлана Слепцова: Не скажу, что на чемпионате мира-2017 выступила плохо. Очень хочу на Олимпийские игры

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская биатлонистка Светлана Слепцова подвела итоги прошедшего сезона.

- Впечатления от сезона двойственные. Чемпионат Европы прошел для меня успешно, не получилось на Кубках мира. Не скажу, что на чемпионате мира такое уж плохое выступление - просто сказалась усталость после чемпионата Европы. Мне очень хотелось принести команде больше очков, а болельщикам принести побольше эмоций. Но получилось так, как получилось. Были допущены определенные ошибки в летней подготовке, плюс была травма, поэтому август пришлось пропустить. Из-за этого концовка сезона получилась смазанной.

Прогнозы на следующий сезон делать не хочу, ставить перед собой какие-то грандиозные задачи - тоже. Хочу это лето отработать с полной самоотдачей - не секрет, что это будет мой последний сезон. Поэтому очень хочу попасть на Олимпийские игры, - заявила Слепцова.

Напомним, в общем зачете Кубка мира-2016/17 Светлана заняла лишь 72-е место, набрав 42 очка в десяти личных гонках.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стала стала золотой медалисткой в классической эстафете.

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