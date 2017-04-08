Даниэль Седин: Мы с Хенриком не будем играть нигде, кроме «Ванкувера»

Форвард «Ванкувера» Даниэль Седин заявил, что они с братом Даниэлем не будут играть за другую команду НХЛ.

Контракты 36-летних шведов будут действовать еще один сезон, после чего они станут неограниченно свободными агентами.

«Мы впервые оказываемся в таком положении. Мы уже достигли определенного возраста. Для нас главное, чтобы команда шла в правильном направлении и найдется ли в ней для нас место.

Если не будет травм и если руководство решит, что мы в состоянии помочь команде, то мы можем остаться еще на какое-то время. Кроме «Ванкувера», для нас нет команд. Мы больше нигде не будем играть», – приводит слова Седина официальный сайт НХЛ.

Напомним, братья Седины выступают за «Ванкувер» с 2000 года. Нынешний сезон стал для них 16-м в НХЛ и клубе.