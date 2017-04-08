Алексей Сорокин: Трава на «Крестовском» растет не так быстро, как предполагалось, но паники и ужаса нет

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о состоянии газона на стадионе «Крестовский».

– Мы внимательно следим за ситуацией, и пока речи о смене поля не идет. Действительно, поле может быть растет не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. Cлухи о том, что поле сожгли и уничтожили, не подтвердились. Надо понимать, что поле растет в непростых условиях – крыша закрыта, широта не южная, но мы ожидаем, что ситуация выправится.

Все равно какие-то изъяны вылезают, потому что в целом это большой механизм. Но для этого мы сейчас и проводим тестовые матчи. Есть примеры, когда стадионы создавались непосредственно перед чемпионатом мира, но надеемся, что у нас будет все более спланировано, – цитирует Сорокина агентство ТАСС.

Напомним, первый официальный матч на новой арене запланирован на 22 апреля, когда «Зенит» в чемпионате России примет «Урал»

Ранее в СМИ появилась информации о том что газон стадиона на Крестовском острове испорчен и непригоден для проведения матчей.

31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Будущим летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира.