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Алексей Сорокин: Газон на «Крестовском»? Ожидаем, что ситуация выправится

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин рассказал о ситуации с газоном на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

– «Зенит» скоро должен сыграть на «Крестовском», а газон там якобы гниет. Поле будут менять?
– Про матчи «Зенита» лучше спросить «Зенит». Мы внимательно следим за ситуацией, там не все так плохо, новости о состоянии покрытия существенно сгустили. Возможно, трава растет не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. Газон растет в сложных условиях, с закрытой крышей. Мы ожидаем, что ситуация выправится. На данный момент вопрос смены поля на арене в Санкт-Петербурге не стоит.

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