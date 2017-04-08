Макс Ферстаппен: Будет хорошо, если завтра пойдет дождь

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации Гран-при Китая на автодроме в Шанхае, которую он завершил после первого сегмента из-за проблем с программным обеспечением. В итоге 19-летний голландец будет стартовать в гонке с 19-го места.

«У нас возникли проблемы с самого начала – недостаток мощности. Мы до сих пор расследуем причины.

Будет хорошо, если завтра пойдет дождь. По сравнению с «Мерседесом» и «Феррари» мы не настолько конкурентоспособные, но я выложусь на все сто, чтобы прорваться вверх.

Мне хочется просто получать удовольствие от пилотирования и обгонять других пилотов», – приводит Autosport.com.ru слова Ферстаппена.

Напомним, начало гонки в воскресенье – 9:00 (мск).