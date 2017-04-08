Макс Ферстаппен: Будет хорошо, если завтра пойдет дождь
Гонщик «Ред Булла»
Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации Гран-при Китая на автодроме в Шанхае,
которую он завершил после первого сегмента из-за проблем с программным
обеспечением. В итоге 19-летний голландец будет стартовать в гонке с 19-го
места.
«У нас возникли проблемы с самого начала – недостаток мощности. Мы до сих пор расследуем причины.
Будет хорошо, если завтра пойдет дождь. По сравнению с «Мерседесом» и «Феррари» мы не настолько конкурентоспособные, но я выложусь на все сто, чтобы прорваться вверх.
Мне хочется просто получать удовольствие от пилотирования и
обгонять других пилотов», – приводит Autosport.com.ru слова
Ферстаппена.
Напомним, начало гонки в воскресенье – 9:00 (мск).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически