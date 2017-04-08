Новак Джокович: Кубок Дэвиса потерял свою ценность в последние годы, турниру нужен другой формат

Победитель 12 турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал о своих ближайших планах и подверг критике Кубок Дэвиса.

- С моим локтем все в порядке. Взяв перерыв, я правильно поступил, и сегодня подавал так, как не подавал несколько месяцев. Мне кажется, что я на правильном пути. Рассчитываю добиться прогресса на ближайших турнирах.

Я уже устал говорить на тему Кубка Дэвиса. ITF не намерена ничего менять, но формат соревнования должен измениться. Если посмотреть на победителей Кубка Дэвиса последних пяти лет, то это не лучшие игроки из тех, кто выступал. Очевидно, что Кубок потерял свою ценность, несмотря на большие традиции. Нам нужно что-то наподобие футбольного чемпионата мира – нейтральное место проведения, единый турнир, - заявил Джокович.

Напомним, Новак Джокович стал победителем Кубка Дэвиса в составе сборной Сербии в 2010 году.

