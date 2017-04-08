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Вестерлунд прилетит в Уфу 17 апреля

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прилетит в Уфу 17 апреля, сообщает «БИЗНЕС Online».

60-летний финский специалист планирует ознакомиться с инфраструктурой клуба, а также обсудить с руководством планы предсезонной подготовки.

Также планируется, что Вестерлунд даст пресс-конференцию, посвященную его назначению и предстоящему сезону.

Напомним, Вестерлунд подписал контракт с «Салаватом Юлаевом» 24 марта. Соглашение рассчитано на два года. Ранее в КХЛ он работал с «Йокеритом» (2014-2016).

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял шестое место и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию с «Ак Барсом».

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