Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов2 : 2Амкар
Футбол  Терек- : -Арсенал Тула
Футбол  Зенит- : -Анжи
Хоккей  Металлург0 : 0СКА
Футбол  Реал- : -Атлетико
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Грожан и Палмер наказаны и будут стартовать на Гран-при Китая с последней линии

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Международная автомобильная федерация (FIA) наказала пилотов Ромена Грожана («Хаас») и Джолиона Палмера («Рено») по итогам квалификации Гран-при Китая.

Оба гонщика наказаны штрафом в пять мест на стартовой решетке за то, что не снизили скорость под желтыми флагами в первом сегменте квалификации после того, как пилот «Заубера» Антонио Джовинацци разбил свою машину в последнем повороте.

При этом Палмер выразил несогласие с решением FIA: «Я потерял секунду на последнем секторе. Я значительно замедлился. Я знал о проблеме в последнем повороте.

Если они посмотрят данные, они увидят, на какой маленькой скорости я пересек линию».

Напомним, Грожан и Палмер заняли в квалификации 17-е и 18-е места соответственно. Таким образом, Они потеряют только по два места, а голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») и француз Эстебан Окон («Форс Индия») будут стартовать с предпоследней линии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниил Квят: До 7-го места в квалификации мне не хватило совсем немногоРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Китая».Макс Ферстаппен: Будет хорошо, если завтра пойдет дождьГонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации Гран-при Китая на автодроме в Шанхае, которую он завершил после первого сегмента из-за проблем с программным обеспечением. В итоге 19-летний голландец будет стартовать в гонке с 19-го места.Льюис Хэмилтон: В гонке «Феррари» может сделать шаг вперед, борьба будет очень плотнойТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от «Гран-при Китая».Хэмилтон выиграл поул-позишн Гран-при Китая, Квят – девятыйТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завоевал поул-позишн на Гран-при Китая.Феттель выиграл третью практику Гран-при Китая, Квят – 15-йЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель показал лучший результат во время третьей практики Гран-при Китая на автодроме в Шанхае.Эстебан Окон: Сегодня я толком не извлек ничего полезного для себяПилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал отмену второй свободной практики на Гран-при Китая из-за погодных условий.Серхио Перес: Такая пятница может сыграть на руку «Форс Индии»Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал отмену второй свободной практики на Гран-при Китая из-за погодных условий.Себастьян Феттель: Жаль, что так вышло. Особенно обидно за зрителейПилот команды «Ферарри» Себастьян Феттель прокомментировал отмену второй свободной практики на Гран-при Китая из-за погодных условий.Гонка Гран-при Китая не будет перенесена на субботуМеждународная автомобильная федерация (FIA) опровергла информацию о том, что гонка Гран-при Китая может пройти в субботу в связи с погодными условиями в Шанхае.Даниил Квят: Прогноз погоды неустойчив, так что гонка может получиться захватывающейГонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги первого дня свободных заездов на Гран-при Китая в Шанхае.Вторая практика Гран-при Китая отменена из-за погодыОрганизаторы Гран-при Китая приняли решение отменить вторую практику из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает твиттер Формулы-1.Гран-при Малайзии не будет проводиться со следующего сезонаГран-при Малайзии будет исключен из календаря Формулы-1 со следующего сезона. Об этом сообщил коммерческий директор серии Шон Братчес.Ферстаппен показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Китая», у Квята - 6-е времяГолландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии свободных заездов на трассе в Китае.Кими Райкконен: Мы можем ехать гораздо быстрееПилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Китая. Также он заявил, что его команда может ехать быстрее.Фернандо Алонсо: Я не уйду посреди сезонаПилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо опроверг информацию о том, что он может покинуть коллектив посреди сезона.Макс Ферстаппен: «Ред Буллу» по силам приблизиться к лидерам на расстояние секундыПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что команде необходимо сокращать существенное отставание от «Мерседеса» и «Феррари».Антонио Джовинацци: В Китае сделаю все возможное, чтобы набрать очкоТест-пилот «Феррари» Антонио Джовинацци, который проведет вторую гонку за «Заубер», заявил, что постарается финишировать на Гран-при Китая в очковой зоне.Себастьян Феттель: После первого этапа легко сказать, что 2017 год лучше 2016-го, но это только одна гонкаПилот «Феррари» Себастьян Феттель перед Гран-при Китая высказался о прошлом сезоне и оценил шансы на победу в Шанхае.Серхио Перес: По скорости «Форс Индия» уступает всем командам из середины пелотонаПилот «Форс Индии» Серхио Перес высказался о скорости команды, которая, по его мнению, уступает конкурентам.Карлос Сайнс: В Китае сложнее всего приспособиться к часовому поясуПилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Китая.
Бокс
Сын Кости Цзю одержал третью победу на профессиональном ринге
Футбол
Рауль прилетел в Мадрид, чтобы подписать контракт с «Реалом»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Этот сезон будет для меня уроком, нужно учиться на своих ошибках
Футбол
Виталий Мутко: Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина
все новости
Хаас
Хааскалендарьстатистика
Рено
Ренокалендарьстатистика
Ромен Грожан
Ромен Грожанвсе новости
Джолион Палмер
Джолион Палмервсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости
Гран-при Китая
Гран-при Китая
FIA
FIA