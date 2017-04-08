Грожан и Палмер наказаны и будут стартовать на Гран-при Китая с последней линии

Международная автомобильная федерация (FIA) наказала пилотов Ромена Грожана («Хаас») и Джолиона Палмера («Рено») по итогам квалификации Гран-при Китая.

Оба гонщика наказаны штрафом в пять мест на стартовой решетке за то, что не снизили скорость под желтыми флагами в первом сегменте квалификации после того, как пилот «Заубера» Антонио Джовинацци разбил свою машину в последнем повороте.

При этом Палмер выразил несогласие с решением FIA: «Я потерял секунду на последнем секторе. Я значительно замедлился. Я знал о проблеме в последнем повороте.

Если они посмотрят данные, они увидят, на какой маленькой скорости я пересек линию».

Напомним, Грожан и Палмер заняли в квалификации 17-е и 18-е места соответственно. Таким образом, Они потеряют только по два места, а голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») и француз Эстебан Окон («Форс Индия») будут стартовать с предпоследней линии.