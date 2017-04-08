«Металлург» Мг – СКА. Шестеркин – в воротах, Дергачев и Рыков сыграют в четвертом звене
Тренерский
штаб СКА определился с составом на первый матч финала Кубка Гагарина против
магнитогорского «Металлурга».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен .
Первое
звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Коскиранта - Кетов;
Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье
звено: Зуб - Зубарев, Широков - Прохоркин - Плотников;
Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Дергачев - Каблуков - Барабанов.
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Напомним, матч «Металлург» Мг – СКА пройдет 8 апреля в Магнитогорске и начнется в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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Матч
Металлург Мг - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция