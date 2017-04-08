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«Металлург» Мг – СКА. Шестеркин – в воротах, Дергачев и Рыков сыграют в четвертом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на первый матч финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен .

Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Коскиранта - Кетов;

Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Дадонов; 

Третье звено: Зуб - Зубарев, Широков - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Дергачев - Каблуков - Барабанов.

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Напомним, матч «Металлург» Мг – СКА пройдет 8 апреля в Магнитогорске и начнется в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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Матч

Металлург Мг - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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