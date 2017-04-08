«Металлург» Мг – СКА. Шестеркин – в воротах, Дергачев и Рыков сыграют в четвертом звене

Его в НХЛ не пустил Малкин, а теперь он поможет «Магнитке» обыграть СКА в финале

Криса Ли в НХЛ не пустили Малкин и Кросби, а он приехал в Магнитогорск на заработок, побил все рекорды КХЛ и даже попал в сборную.